Le lutteur Saliou Sambe alias « Saloum-Saloum a fait face, hier lundi, au juge du 8 Cabinet, Assane Ndiongue.

Selon les de L'Observateur, le lutteur a été présenté comme le principal mis en cause dans ce dossier. Le juge l'a inculpé des faits de viol, de détention et usage de drogue avant de l'envoyer en prison. Concernant ses sept acolytes, le juge les a inculpés de consommation collective de drogue. Ils ont été, par la suite, placés sous contrôle judiciaire.



Pour rappel le lutteur Saloum-Saloum a été arrêté par la police des Hlm sur dénonciation d'une femme de 24 ans. Cette dernière l'accuse de viol et de Coups et blessures volontaires (Cbv). L'accusatrice avait dit aux policiers qu'elle était passée chez le lutteur sis aux Hlm pour acheter de la cocaïne. Le lutteur lui a cédé une quantité évaluée à 25 000FCfa. Et elle a consommé la drogue sur place. Elle y est restée jusqu'à tard dans la nuit.



Quand elle a voulu rentrer, Saloum-Saloum lui a signifié que sa consommation est estimée à 90 000 FCfa. Pour solder le dû, l'homme lui a proposé une partie de sexe. La dame dit avoir décliné la proposition. C'est ainsi qu’il s 'est jeté sur elle, lui assénant des coups de poing.



Avant de la contraindre à entretenir des rapports sexuels à 2 reprises. Une décente effectuée par la police des Hlm au domicile de Saliou Sambe a permis de surprendre le lutteur entrain de consommer de la drogue, en compagnie de 07 autres personnes dont 04 femmes, ils ont tous été déférés le 16 novembre dernier.



HAWA SIGNATÉ