Viol suivi de grossesse: Le polygame de 50 ans dans de beaux draps

iGFM – (Louga) Les choses risquent de se compliquer pour ce taximan de 50ans, accusé de viol et de grossesse sur une mineure de 14 ans . Il a été arrêté et déféré au parquet de Louga le mercredi dernier. Le quinquagénaire est marié et père de 03 enfants.

Le Vieil homme est au cœur d'une rocambolesque affaire de mœurs qui risque de lui coûter très cher. Tout a éclaté la semaine dernière quand la maman de la fillette de 14ans, As, a déposé une plainte contre le taximan de 50ans qu’ «elle considérait comme un conseiller».

«Je louais les services du chauffeur qui me transportait toutes les nuits au quartier Santhiaba où je vendais de la soupe et nous avons commencé à sympathiser. Il m'a conseillé d'ouvrir une gargotte à l'arrêt des taxis clandos sis au quartier Guinaw Rail. J’ai suivi à la lettre ses conseils et j'ai confié à ma fille la gestion de la gargotte (...) Il a profité de cette proximité pour entretenir des rapport sexuels avec elle», dixit la maman dans les colonnes de l’Observateur.

La fille a, elle aussi, donné sa version. Sur leur premier rapport, elle explique : "Il m'avait violée à l'intérieure du véhicule sur le siège arrière, mais les autres ébats sexuels se sont déroulés dans des endroits différents et en plein air (…) Nous avons couché au moins une dizaine de fois»

Le mis en cause, après avoir essayé de nier les faits, est finalement passé aux aveux devant les enquêteurs. "Je reconnais avoir couché avec elle mais à trois reprises seulement", a-t-il déclaré. Il a été déféré au parquet de Louga où il attend d'être fixé sur son sort. Il est poursuivi pour de viol suivi de grossesse sur une mineure de 14ans.

Hawa SIGNATE

