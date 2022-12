Violence à l'Assemblée- Les femmes du PCDS condamnent...

samedi 3 décembre 2022

iGFM -(Dakar) "C’est avec beaucoup de peine que nous avons suivi ce jeudi 01 décembre 2022, à l’occasion du vote du budget du ministère de la justice cette violence inouï et inhumaine perpétrée par les députés Massata SAMB et Mamadou NIANG de Yewwi Askan wi à l’endroit de l’honorable député et maire Amy NDIAYE.

Nous femmes du Parti Convention des Démocrates du Sénégal (PCDS) condamnons jusqu'à la dernière énergie cet acte de barbarie inqualifiable et indigne d'un homme doté d'intelligence dans ce lieu privilégié d'expression des liberté et d'opinion.

Tout en apportant notre soutien à la victime, nous lui souhaitons prompt rétablissement et invitions le procureur de la République à s'autosaisir afin la justice puisse faire son travail pour que plus jamais une telle ignominie ne se répète. « Nos valeurs sont le terreau de notre politique et le moteur de notre action quotidienne »

Publié par Harouna Fall editor