iGFM – (Dakar) Les manifestations sanglantes à Dakar ont choqué beaucoup de Sénégalais dont des porteurs de voix. Le rappeur Dip Dound Guiss s’en est pris au Chef de l’Etat Macky Sall.

Ce qui passe actuellement est inadmissible, s’indigne le rappeur sénégalais. « Les FDS tirent à balles réelles sur la population. Plusieurs morts ont été enregistrés. Des jeunes manifestants torturés ou servant de boucliers humains à la police. Internet censuré ! L’accès aux réseaux restreint », a-t-il déploré.

Et le président Macky Sall est l’unique responsable de cette situation, indique le rappeur. « Tout ceci est le fruit d’une justice partiale et du président Macky Sall qui ne veut pas respecter sa parole ».

A noter que le ministre de l’intérieur Antoine Diome confirme 9 morts à Dakar et Ziguinchor lors de ces manifestations à la suite du verdict Sweet Beauty, condamnant Ousmane Sonko et Ndeye Khady Ndiaye.