iGFM - (Dakar) Dans une déclaration de soutien de la député Amy Ndiaye, les femmes de Benno bokk yakaar et de la grande majorité présidentielle ont vivement réitéré leurs condamnations. Elles ont interpellé leurs camarades députés de l’opposition.

« Nous invitons toutes les femmes du Sénégal à la mobilisation car l’honorable Amy Ndiaye est mère, sœur, femme, et j’interpelle directement les femmes leaders politiques de Yewii notamment Aida Mbodj, Maimouna DIEYE, Fatou Blondin, et toutes les autres à se prononcer et à condamner publiquement cette violence exercée sauvagement sur une femme et de surcroît une femme en étant de grossesse », ont déclaré Ndèye Marième Badiane et se camardes.

Les femmes parlementaires du groupe Benno Bok Yaakaar et la coordination nationale des femmes Benno et de la grande majorité présidentielle soutiennent sans réserve notre sœur l’honorable députée maire Amy Ndiaye.

Dans ce sens, Adji Mergane Kanouté et ses camarades condamnent « avec force » les violences sous toutes ces formes exerces sur les femmes, que ce soit une violence psychologique, sexuelle, économique et physique. «

Nous dénonçons ces actes de barbarie, ces actes odieux d’une autre époque. Le combat vient de commencer car l’immunité parlementaire de ces députés qui ont agresses physiquement notre sœur et collègue Amy Ndiaye ne saurait être évoquée. C’est du flagrant délit et nous avons porté plainte pour que le députe de Yewi Askan Wii soit sanctionné à la hauteur de son acte barbare et sauvage », ont-elles.