mercredi 8 décembre 2021 • 370 lectures • 0 commentaires

Politique 2 heures Taille

Le Chef de l’Etat condamne avec fermeté les violences notées ces derniers jours au niveau de l’Arène nationale, et lors des compétitions NAVETANES, notamment à Rufisque et à Dahra Djoloff.

Le Président de la République déplore également les actes de vandalisme et les saccages d’infrastructures publiques constatés.

Le Chef de l’Etat demande, dès lors, aux Ministres concernés (Justice, Forces armées, Intérieur et Sports), de faire toute la lumière sur les évènements tragiques survenus à Rufisque et de prendre les dispositions requises pour assurer la sécurisation des manifestations et infrastructures sportives.

De manière générale, le Président de la République demande, au Ministre des Sports, de prendre les mesures conservatoires nécessaires (y compris la suspension des compétitions) à la maitrise systématique du calendrier, de la durée et des activités "Navetanes" : un mouvement à réorganiser.

Le Chef de l’Etat invite, enfin, le Ministre des Sports, à proposer, en relation avec le Ministre de l’Intérieur et le mouvement associatif, un plan national de lutte contre les violences dans les stades et terrains de football.





PUBLICITÉ