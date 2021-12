vendredi 3 décembre 2021 • 515 lectures • 0 commentaires

Le directeur général de la poste finance a été relevé de ses fonctions par Abdoulaye Bibi Baldé pour avoir décelé un déficit de 1,7 milliards. Une décision injuste et illégale sans la convocation du conseil d’administration, dit le syndicat national des travailleurs de la poste et des télécommunications qui accuse le directeur Général.

Les travailleurs exigent toute la lumière sur cette affaire ainsi que le départ de Abdoulaye Bibi Baldé. Ils interpellent ainsi directement le chef de l’Etat. «Ce dossier cache bien une mafia scandaleuse autour d’une délinquance financière impliquant des personnalités insoupçonnées. En agissant de la sorte avec désinvolture et un mépris de toute la légalité, Abdoulaye Bibi Baldé avoue sa complicité dans ce ‘’Tong tong’’ des maigres ressources de la poste dans ce contexte où la situation financière est à l’asphyxie », dénonce leur porte-parole du jour au micro de Sud Fm.



Il ajoute : « Une scandaleuse par le parrain de la mafia est noté à poste finance par une prévarication des deniers publics si des fournisseurs entrepreneur et homme d’affaires entre autres prestataires sont cités dans ce détournement, il demeure évident qu’ils vont profiter de sa couverture personnelle pour accéder à ses fonds indues. Pire, il est l'instigateur des marchés fantaisistes qu’il attribue à ses fournisseurs et entre producteurs avant de les parrainer aux centres financiers pour des payes irréguliers. Ainsi ce scandale grotesque n’est que la conséquence inéluctable des pratiques grossières instituées depuis des années et perpétuées dans des proportions inimaginables par l’actuel directeur général fidèle à sa ligne syndicale qui promeut la transparence dans la gestion et l’équité dans le traitement des travailleur ».