Virus: l’OMS élève la menace internationale à «très élevée»

iGFM-(Dakar) L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a annoncé vendredi avoir porté à «très élevé» le niveau de la menace liée au nouveau coronavirus, qui a contaminé quelque 79000 personnes en Chine et plus de 5.000 dans le reste du monde. «Nous avons maintenant augmenté notre évaluation du risque de propagation et du risque d’impact du Covid-19 à un niveau très élevé au niveau mondial», a déclaré le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en conférence de presse.