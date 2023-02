mercredi 22 février 2023 • 641 lectures • 0 commentaires

Mohamed 6, le roi du Maroc, était attendu au Sénégal ce mercredi. Mais, le ministère de la Maison Royale, du Protocole et de la Chancellerie informe que le souverain est malade.

«"Le ministère de la Maison Royale, du Protocole et de la Chancellerie annonce que SM Le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, a contracté une grippe et pour cette raison, le médecin personnel de Sa Majesté Le Roi a recommandé au Souverain, que Dieu Le préserve, d’observer une période de repos et d’éviter de voyager durant quelques jours», li-t-on dans le communiqué de presse publié par l'agence de presse marocaine.