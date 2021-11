dimanche 21 novembre 2021 • 332 lectures • 0 commentaires

Actualité 2 heures Taille

Le président Macky Sall a rendu une visite au Khalife des Niassènes ce samedi. Serigne Mahi Niasse n'a pas caché sa joie de l'accueillir. Il lui a dressé un message lié à son action à la tête de l'Etat

«Personne ne peut contester que son œuvre a apporté un plus au pays. Nous, nous voulons même un champ à Taiba Niassène pour participer au développement de l’économie du Sénégal. Nous avons vu que vous voulez que votre pays soit autosuffisant. C’est pourquoi, je veux que nous retournions ensemble à la terre. Parce que d’ici peu, certains pays n’exporteront plus leurs denrées ? Donc autant renforcer notre agriculture. Et nous voyons que vous encouragez les sénégalais dans ce sens et c’est ce dont on a besoin (…)



Nous magnifions votre posture à la tête du pays. Tout le monde s’y reconnait et nous avons tous espoir. Beaucoup de jeunes venaient demander des prières pour qu’ils immigrent. Maintenant, Monsieur le président, beaucoup viennent nous dire de prier pour eux afin qu’ils réaliser leurs projets. Et c’est sous votre régime et c’est vous qui avez encouragé cela. Nous prions pour toi.»