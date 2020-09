lundi 28 septembre 2020 • 304 lectures • 0 commentaires

IGFM - Le Président Macky Sall effectuera aujourd’hui à Touba une visite aux enjeux multiples, à quelques jours de la célébration du Grand Magal. La Cité de Bamba veut saisir l’occasion pour lui rappeler ses promesses de campagne électorale de 2019.

C’est une visite aux enjeux multiples que le chef de l’Etat Macky Sall effectuera aujourd’hui lundi dans la cité religieuse de Bamba, en prélude au grand Magal de Touba prévu le 6 octobre prochain. Le contexte particulier de la pandémie du Covid-19 a obligé, cette année, le Président Sall à revoir son agenda traditionnel de séjour dans la cité religieuse, à la veille de la célébration du départ en exil du fondateur du Mouridisme.

Il a réduit au strict minimum la délégation qui doit l’accompagner à Touba. Deux étapes vont ponctuer son séjour à la cité religieuse. Dès son arrivée dans la capitale du Mouridisme, le chef de l’Etat se rendra directement au domicile de Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, à Touba Darou Miname où il s’entretiendra avec le Khalife général en privé. La seconde étape est la grande Mosquée de Touba. Macky Sall effectuera une «Ziar» au mausolée de Serigne Touba après la prière de Timis, aux côtés du porte-parole du Khalife, Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre.

Les traditionnelles cérémonies avec le Khalife en présence des dignitaires mourides, l’audience avec certains responsables politiques, les poses de première pierre ou les inaugurations, toutes ces activités n’auront pas lieu à l’occasion de cette visite. Covid-19 oblige.

Touba entend ainsi saisir l’opportunité de la visite du Président Macky Sall pour l’interpeller sur les dernières promesses faites à la cité religieuse. Puisque le candidat sortant de la coalition Benno bokk yakaar (Bby) qui avait démarré, le 3 février 2019, sa campagne électorale dans le département pour obtenir un second mandat, avait promis monts et merveilles à la cité de Bamba. Ce, après avoir sollicité la bénédiction du Khalife général des mourides, avant de lancer son méga meeting d’ouverture à Mbacké.

Le Président Macky Sall s’était engagé, ce jour-là, devant Serigne Mountakha Mbacké, son porte-parole Cheikh Bassirou Abdou Khadre et beaucoup d’autorités religieuses et administratives, à réaliser d’importants projets en faveur de Touba après sa réélection. «Je vous réitère ma volonté de vous accompagner dans votre mission de moderniser la ville de Touba. Ainsi, nous envisageons, si nous sommes réélus, d’y créer un Parc Industriel et un Domaine agricole communautaire (Dac).

Ce qui va permettre d’embaucher plus de 2 000 jeunes», avait-il promis à Serigne Mountakha Mbacké, avant de lui rassurer en ses termes : «Les études ont déjà été réalisées et il ne reste que le démarrage des travaux.» L’hôte du Khalife général des mourides avait pris l’engagement d’exécuter un vieux projet, celui de la réalisation de l’Aéroport de Touba.

Il avait déclaré publiquement que le financement dudit projet a déjà été obtenu avec l’appui des bailleurs, avant de solliciter la bénédiction du patriarche de Darou Miname pour démarrer immédiatement les travaux. Macky Sall avait, en outre, promis la construction d’un corridor de routes goudronnées qui encercle la ville de Touba. Mais aujourd’hui, toutes ces promesses du chef de l’Etat faites au Khalife ne sont jusque-là que des éléphants blancs.

Seule la maquette du projet du Parc Industriel a été présentée à Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre, le mois de ramadan passé. La visite aujourd’hui à Touba du Président Macky Sall servira, sans doute, de prétexte pour faire le point avec Serigne Mountakha Bassirou Mbacké sur toutes les promesses faites pour Touba. Même si l’on sait que le chef de l’Etat peut toujours compter sur le soutien indéfectible du Khalife général des mourides.

Qui disait que Macky Sall lui a toujours soutenu dans tous ses choix. «Tout ce qu’il a fait pour moi, il le fait pour Serigne Touba. Je le laisse avec Serigne Touba. Il ne le regrettera jamais…», avait déclaré le Khalife général des mourides.

EL-H ABDOULAYE BAMBA SALL