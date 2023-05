Visite de Me Senghor aux Lionceaux avant le match contre l'Afrique du Sud (IMAGES)

mercredi 10 mai 2023 • 177 lectures • 0 commentaires

Sport 2 heures Taille

PUBLICITÉ

iGFM (Dakar) Le président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Me Augustin Senghor, a rendu visite aux Lionceaux à quelques heures de leur match. Le patron du foot sénégalais a partagé avec eux le déjeuner et en a profité pour les encourager et les motiver davantage avant le quart de finale de la CAN U17, contre l'Afrique du Sud, cet après-midi (16h GMT).

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

















Cet article a été ouvert 177 fois.

Publié par Mamadou Salif editor