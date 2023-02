vendredi 3 février 2023 • 167 lectures • 0 commentaires

Sport 1 heure Taille

iGFM (Dakar) Le ministre des Sports, Yankhoba Diatara, a consacré sa journée de jeudi 02 février 2023, à une visite aux stades de Ngor (2000 places), Yoff (6000 places), Léopold Sédar Senghor (60.000 places) avant de la boucler par la cérémonie de pose de la première du stade de Camberene d'une capacité de 1062 places assises. Après cette tournée, il a fait le point.

Stade Léopold Sédar Senghor



"Ces projets entre dans le cadre de coopération entre le Sénégal et la Chine. La République populaire de Chine a décidé d’accompagner le gouvernement du Sénégal un don de 40 milliards, dont les 20 seront consacrés à Léopold Sédar Senghor. Ce stade était le bijou des infrastructures du pays. La Chine a décidé de nous accompagner dans sa réhabilitation complète.Au cours de la visite, le bâtiment principal sera entièrement réhabilité. C’est un stade de 60 000 places. La piste d’athlétisme et les autres commodités (terrains d’entraînements, basket, handball, entre autres) seront réhabilités. C’est un projet qui devait se dérouler sur 32 mois mais l’entrepreneur a décidé de réduire les délais. Nous pouvons dire que le projet sera livré dans 24 mois. Je pense que les travaux se poursuivent normalement. Il reste à faire un suivi régulier mais on peut être rassuré car les Chinois sont de vrais professionnels. On va prendre un cabinet technique qui va faire le suivi et nous rendre compte quotidiennement."







Stade Cambérène



"Le stade de Cambérène est une doléance de plus de 30 ans. Le chef de l’État a décidé d’offrir aux populations un stade municipal aux normes. C’est un projet assez structurant qui va couter 1 milliard 900 millions de francs CFA. Nous allons procéder à la pose de la première pierre. La durée des travaux est estimée sur 24 mois. Nous allons travailler à ce que le stade soit réalisé dans les délais réguliers. Le chef de l’État a suivi lui-même les travaux du stade Abdoulaye Wade qui a coûté plus de 150 milliards. C’est pour dire qu’avec un comité de suivi, nous pouvons réaliser nos infrastructures dans des délais raisonnables. Il restera l’entretien et la maintenance."







CHAN et CAN en ligne de mire...



"Je renouvèle mes félicitations et celles du chef de l’État aux lions locaux. J’ai eu la chance de regarder leur 1er match contre la Côte d’Ivoire. Nous avions contesté que cette équipe avait de l’assise. L’évolution de la compétition nous a permis d’apprécier leur qualité de jeu. L’État continuera à accompagner toutes les équipes nationales. Aujourd’hui, ils ont fait honneur au Sénégal. Je travaille avec le Premier ministre sur les orientations du président de la République pour l’accompagnement aux lions locaux. Nous prions pour la victoire finale samedi contre l’Algérie. Je prépare la délégation qui doit y aller pour apporter le soutien nécessaire aux lions.







"L’ambition du chef de l’État est doté le Sénégal d’infrastructures aux normes, capables d’accueillir n’importe quelle compétition. Le président souhaiterait offrir à la jeunesse sénégalaise l’organisation du Coupe d’Afrique des nations. C’est pourquoi nous voulons que tous les travaux entrepris soient livrés à temps et répondant aux normes. C’est une ambition et vision que nous allons mettre en œuvre. Le but est d’avoir les infrastructures pour que le Sénégal puisse recevoir un CHAN, une CAN, entre autres joutes internationales. Avec les JOJ 2026, nous allons nous renforcer dans les autres disciplines sportives avec la construction et la réhabilitation des infrastructures. Cela va repositionner le Sénégal comme un hub sportif sur le plan africain et continental."