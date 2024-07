mercredi 19 juin 2024 • 2003 lectures • 2 commentaires

iGFM (Dakar) Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a quitté Dakar ce mercredi matin pour se rendre en France, renseigne la présidence.

"A l’invitation de Gavi, l'Alliance du Vaccin, et de l'Union africaine, le Chef de l'État participera ce jeudi à Paris au Forum mondial pour la souveraineté et l'innovation vaccinales. Cette rencontre de haut niveau marquera le lancement de l'initiative "Accélérateur de la production des vaccins en Afrique (AVMA)" ainsi que le début de la campagne de reconstitution des fonds de GAVI pour la période 2026-2030", souligne la présidence sur sa page facebook, indiquant qu'au "terme de cet événement, le Chef de l’État sera convié à un déjeuner par son homologue français, Emmanuel Macron."

