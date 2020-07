Visites techniques : Les délais de validité prolongés

IGFM – En raison de l’impact de la pandémie de Covid-19, les délais des visites techniques des véhicules ont été prolongés par le ministre des Transports terrestres, Me Oumar Youm. La décision a pour objectif d’éviter un embouteillage au service des mines.

Ainsi, il a été décidé de prolonger jusqu’au 31 juillet la visite technique pour les véhicules dont la validité est située entre le 31 décembre 2019 et le 29 février 2020. « Au 1er septembre 2020 pour les visites techniques expirées entre le 1er mars et le 30 avril». Et pour ceux dont la visite technique expire entre le 1er mai et le 30 juin, la prorogation va jusqu’au 1er octobre 2020.