lundi 25 avril 2022 • 228 lectures • 0 commentaires

International 3 heures Taille

iGFM (Dakar) À Moscou, malgré les vives tensions actuelles, le président russe a réagi à la réélection d'Emmanuel Macron en France, ce lundi 25 avril 2022, en lui souhaitant « du succès » dans sa gestion du pays.

C'est sous la forme d'un très court message sur le site du Kremlin que Vladimir Poutine a félicité son homologue français, en lui souhaitant également « santé et bien-être ».



Un « minimum syndical » fort logique, puisque dans le très lourd contexte de l'intervention russe en Ukraine, Moscou a bien d'autres chats à fouetter, si l'on peut dire, en ce moment.



Très peu d'autres réactions en Russie



Cette élection présidentielle française a d'ailleurs beaucoup moins passionné les Russes qu'en 2017, lorsque Marine Le Pen avait notamment été reçue au Kremlin par M. Poutine en personne.



À part ce télégramme du président russe, très peu de réactions officielles ici pour l'instant. La presse russe s'était même permis de critiquer en amont le vieux système électoral français, avec son duel et ses résultats.



Marine Le Pen, qui avait gardé la préférence de Moscou, n'a pas soulevé les foules cette année. Les médias pro-gouvernementaux l'ont certes encore soutenue, mais beaucoup moins vigoureusement qu'il y a cinq ans.



Encore une fois, la situation en Ukraine prend toute la place, et les relations entre MM. Macron et Poutine s'en sont justement ressenties.



Pas de normalisation des relations en vue



Car si le président français avait été salué à Moscou ces derniers mois pour avoir voulu garder le contact ouvert avec le Kremlin, avec de nombreux échanges téléphoniques, les atrocités commises à Boutcha notamment ont changé la donne et le ton du côté de l'Élysée.



Difficile d'entrevoir pour l'instant une quelconque normalisation des relations entre la France, l'Europe et la Russie.



Avec RFI