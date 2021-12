jeudi 9 décembre 2021 • 155 lectures • 0 commentaires

La nouvelle pièce de deux euros, frappée en Gironde, entrera en circulation à partir du 1er janvier. Elle a été gravée par la Monnaie de Paris.

Une nouvelle pièce de deux euros commencera à être diffusée dès l’année prochaine, a annoncé Clément Beaune, secrétaire d’État aux Affaires européennes, lors de la conférence de presse d’Emmanuel Macron, ce jeudi, dédiée à la présidence française de l’Union européenne en 2022.

Cette pièce « incarnera la présidence (française) de l’Union européenne », a expliqué Clément Beaune. « C’est la première fois depuis l’entrée en fonction de l’euro comme monnaie unique que, en France, nous changeons le dessin de cette pièce », a aussi dit le secrétaire d’État. Ce sera d’autant plus symbolique que l’euro fêtera, en 2022, ses 20 ans. C’est Joaquin Jimenez, graveur de la Monnaie de Paris, qui a frappé cette nouvelle pièce de deux euros. « Elle ne sera pas que commémorative », a précisé Clément Beaune, sous-entendant qu’elle sera réellement mise en circulation et utilisée. Cette pièce porte la devise de la République, avec un « chêne et un olivier », représentant « la force et la sagesse ». Comme toutes les pièces en France, elle sera frappée à Pessac (Gironde).

La Banque centrale européenne, de son côté, a annoncé lundi vouloir un relooking des billets de monnaie, mais il prendra plusieurs années. Un concours sera organisé pour permettre à tout un chacun de voter pour ses futurs billets.

