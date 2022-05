lundi 9 mai 2022 • 1279 lectures • 3 commentaires

iGFM - (Dakar) Des individus ont sectionné et volé des câbles du Train express régional (Ter). C’est ce qu’a constaté le Directeur général de l’Apix, Mountaga Sy, qui effectuait une visite, ce lundi, sur la zone du forfait. Une plainte contre X a été déposée.

«Hier soir en dehors des heures de fonctionnement il y a eu une intrusion sur la plateforme avec des actes de vandalisme et d’incivisme qui ont entrainé des vols de câble enterrés.



Donc ceux qui ont commis ce forfait connaissent très bien qu’ils avaient accès à des câbles de basse tension, des câbles de signalisation. Ils ont pu déterrer les câbles, tirer 60 mètres qu’ils ont sectionné (…)



Le système de supervision, de signalisation et de sécurité du Ter a constaté l’absence de signal sur les capteurs qui détectent la présence du train sur les cantonnements. Pour des raisons de sécurité, nous avons procédé à l’opération d‘analyse d’identification de la panne et tout de suite le système de supervision a localisé la zone impactée.



On a constaté les dégâts. C’est extrêmement dangereux. Des actes d’incivisme qu’on peut classifier comme actes criminels. »