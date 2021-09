dimanche 5 septembre 2021 • 344 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Météo du dimanche au lundi à 12h00

Au courant de cet après-midi, le ciel restera passagèrement nuageux à nuageux sur le pays avec des risques de pluies faibles par endroits sur le littoral Sud.



En fin de nuit jusqu’en fin d’échéance, des orages et pluies pourraient être notés sur l’Est et le Sud du pays.



En dépit d’une relative baisse des températures sur l’Ouest du pays, la chaleur sera davantage sensible au Nord et à l’Est avec des maxi de 35 et 38°C.



Les visibilités seront généralement bonnes. Les vents, d’intensité faible à modérée, seront de secteur Sud sur le territoire.