iGFM (Dakar) Les orages et pluies précédemment annoncés sur le centre-ouest intéresseront dans les minutes à venir la région de Dakar et ses environs.

Les régions Est ( Bakel), centre-est(Tambacounda et environs), et centre sud(Kaffrine et Nioro) resteront sous un ctemps orageux et pluvieux au courant des 3 prochaines heures.

Les activités pluvio orageuses évolueront vers l'Ouest et intéresseront probablement le centre-ouest (Kaolack, Fatick, Dakar, Diourbel, Thiès et Mbour) dans les 3 heures à venir.



(Mise à jour de l'Anacim)