jeudi 5 août 2021 • 144 lectures • 0 commentaires

Sport 36 mins Taille

iGFM - (Dakar) Le Président du Cng, Bira Sène, annonce que les sénaces de lutte pourront reprendre bientôt. Mais, des mesures drastiques seront prises, annonce-t-il à la Rfm. Parmi elles : la vaccination obligatoire.

«On va vers l’exigence de la carte de vaccination pour accéder à l’arène nationale. Pour acheter votre billet et entrer, il faudra présenter d’abord votre carnet de vaccination, mettre un masque et du gel, entrer et respecter la distanciation. Et les acteurs sont d’accord.

Même vous de la presse pour entrer dans l’arène vous allez exhiber votre carte de vaccination. Les lutteurs pareil. Y compris nous officiels du Cng, les amateurs, les cantatrices, mêmes les transporteurs des lutteurs.



C’est pour dire que ce sera pour tout le monde. Pour entrer et assister à une manifestation sportive de lutte, il faut présenter un carnet national de vaccination. Si vous avez un contrat de lutte il faut aller se faire vacciner et venir lutter. Vous ne l’avez pas (Ndlr:carnet de vaccination) vous ne luttez pas.»