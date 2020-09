vendredi 18 septembre 2020 • 5 lectures • 0 commentaires

iGFM – (Dakar) Me Abdoulaye Wade en a fait l’annonce ce vendredi. Il a décidé de réactiver les activités de son parti et reprendre les opérations qui avaient été stoppées par l'avènement de la pandémie.

Me Abdoulaye Wade a décidé de procéder à une levée partielle de la suspension des activités du parti démocratique sénégalais (Pds) à partir du lundi 21 septembre prochain. Il en a fait l’annonce dans un document de presse parcouru par iGfm.

«J'annonce la reprise des opérations de placement et de renouvellement des Structures que j'avais suspendues antérieurement par un communiqué en date du 05 mars 2020 du secrétaire général national et des activités dans toutes les sections et fédérations du parti», a-t-il déclaré.

Il demande aux militants, aux mouvements de soutien et aux sympathisants de respecter strictement, dans leurs activités, les mesures barrières recommandées par les autorités en charge de la santé, assurant que son parti mettra à disposition du matériel nécessaire pour assurer la sécurité et la santé de tous.