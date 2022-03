jeudi 17 mars 2022 • 477 lectures • 1 commentaires

Les leaders de la coalition Wallu Sénégal ont fait face à la presse ce jeudi. Selon Abdoul Mbaye, un des porte-paroles du jour, les conditions ne sont, aujourd’hui, pas réunies pour aller vers des législatives transparentes.

«Wallu Sénégal dénonce vigoureusement le maintien arbitraire du parrainage en violation des décisions de la Cour de justice de la Cedeao; l’existence d’un fichier électoral frauduleux ; la mise en place d’un processus et d’un calendrier de révision des listes qui ne permettent pas l’inscription de millions de sénégalais, y compris les primo inscrits. Tous ces éléments font que les conditions ne sont pas réunies pour garantir des élections législatives, ouvertes libres et transparentes au mois de juillet 2022 ne sont pas réunies et menacent la stabilité au Sénégal», indiquent-ils.



En effet, Wallu dénonce toute tentative de forcing et exige la suppression immédiate du parrainage. Elle considère que dans un contexte régional fait de graves remises en cause des institutions, l’intelligence de la recherche d’une détente politique et sociale constitue la meilleure protection contre de futures déflagrations que pourrait faire naître la grave détérioration du niveau de vie des populations sénégalaises.

«Wallu Sénégal interpelle directement le Président Macky Sall, à immédiatement rencontrer les différentes coalitions sans intermédiaires et sans préalable pour discuter ouvertement de toutes ces questions et que des solutions consensuelles soient trouvées afin que l’on puisse aller à des élections libres, ouvertes, apaisées et avoir une assemblée nationale représentative», déclarent les membres de la coalition.