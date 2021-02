dimanche 21 février 2021 • 214 lectures • 0 commentaires

iGFM – (Dakar) Le Faramareen Wally Seck, actuellement en Gambie est dans de sales draps pour une prétendue dette impayée.

D’après la page facebook du site gambien What’s on – Gambia, la police était à son hôtel pour l’arrêter, mais son avocat l’aurait sauvé. ” Il a pris 10,000 euros d’un promoteur gambien en 2019, mais a refusé de jouer pour lui après avoir reçu une offre plus grande d’un autre promoteur,” a déclaré une source.

L’affaire est devant le tribunal, mais il n’est pas encore clair si la star sénégalaise serait autorisée à rentrer chez elle sans payer la prétendue dette.

Senego est entré en contact avec le staff de l’artiste. D’après leur explication, Wally Seck n’est ni de près ni de loin mêlé à une quelconque affaire de dette impayée.

” Non ça n’a jamais existé cette histoire ” ajoute catégoriquement notre source.