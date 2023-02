mardi 7 février 2023 • 4096 lectures • 2 commentaires

iGFM - (Dakar) Waly Seck est aux anges. Il a annoncé que son «Album état d’esprit» a grimpé à la première place sur plusieurs plateformes de musique en streaming.

Le dernier album du fils de Thione Balago est au sommet dans les classements de streaming en ce moment. «État d'esprit», puisque c’est de lui qu’il s’agit, est actuellement «numéro 1 sur Apple Music et itunes Sénégal, dans le top 10 en Mauritanie, en Gambie et au Mali depuis sa sortie. Il est aussi dans le top10 iTunes France, iTunes Suède, Apple music Italie et dans beaucoup d'autres pays», a annoncé l’artiste sur ses plateformes numériques, ce mardi.



«Pour moi, État d’esprit reflète le chanteur Waly Ballago Seck. Parce que j’ai un esprit de dépassement», déclarait le fils de Thione Seck vendredi, sur le sondes de la Rfm.» Car pour lui, la bataille d’aujourd’hui est bien moins matérielle. «Il ne s’agit plus de prendre des armes. La bataille d’aujourd’hui est plus psychologique. On se bat via l’intelligence. Donc "état d’esprit" est un titre que je m’approprier moi-même et chaque sénégalais devrait l’adopter», disait-ils.



