Waly Seck sain et sauf après son accident au Maroc

mardi 9 août 2022 • 1065 lectures • 0 commentaires

Actualité

iGFM-(Dakar) Victime d'un violent accident de la route au Maroc, où il effectue une tournée, le chanteur Waly Ballago Seck est sain et sauf. L’artiste compte même poursuivre sa tournée et honorer ses rendez-vous d’Almeria et de Barcelone prévus ce 13 et 14 août prochain en terre espagnole, si l'on en croit des membres de son staff.

Selon les informations rapportées par plusieurs sites, l’accident serait survenu au cours d’une virée improvisée par Waly Seck et son équipe après le concert du 06 août 2022 dans ce pays. Nos confrères précisent tout de même qu’il y a des blessés dans le groupe qui accompagnait le chanteur. PUBLICITÉ

Publié par Birame Ndour editor