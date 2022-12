mercredi 21 décembre 2022 • 996 lectures • 2 commentaires

iGFM – (Dakar) À quelques jours de la fin de l’année, Wally Ballago Seck en a profité pour sortir un nouvel album. Face aux journalistes, le «chanteur de la jeunesse» est revenu sur son parcours, en se rappelant son défunt père, Thione Ballago Seck.

«Pour faire l’essence de mon parcours, je vous ramène à celui de mon père qui était un digne griot. Quand il débutait sa carrière, il se cachait de peur que mon grand-père, homme de tenue à l’époque, le rattrape, parce qu’il ne voulait pas qu’il chante. Alors, c’était lors d’un baptême du fils de ma tante Rokhaya Seck, qu’on lui a accordé l’autorisation de chanter. Pour dire que ce n’était pas aussi facile pour lui de construire tout ce joyau, pour nous, ses familles.

C’est la raison pour laquelle je lui ai rendu hommage. Si je me souviens, mon père Thione Seck a chanté 25 ans avant de construire une villa qui lui est propre», a-t-il révélé lors de la séance d’écoute.

Pour Wally Seck, le nouvel album est le fruit de la maturité musicale. «Cela veut tout bonnement dire que moi et mon équipe, avons consacré beaucoup de choses sur l’aspect, et dire qu’aussi, je veux à chaque sortie de mon album, sortir du lot, en montrant quelque chose de différent par rapport à autrui. Certains disent que je suis arrogant, j’aime faire la star et j’en passe ; c’est juste que je veuille me montrer totalement différent encore une fois», a-t-il expliqué.

Il ajoute dans ce sens : «On dit que le pouvoir ne se négocie pas et je suis là pour la jeunesse, le Sénégal a fait de moi ce Wally d’aujourd’hui, tout ce qui est habillement de marques, je le porte, les voitures de luxe, je les conduis donc cette fortune qui provient des Sénégalais, j’ai l’obligation de leur rendre ces merveilles jusqu’au dernier centime. Ce sont les Sénégalais qui m’ont forgé et m’ont donné ce courage de persévérer dans mon métier de chanteur et j’en suis tellement reconnaissant», a déclaré Wally Seck.