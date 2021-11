samedi 20 novembre 2021 • 779 lectures • 2 commentaires

iGFM (Dakar) Incroyable mais vrai! L'international sénégalais de Watford, Ismaïla Sarr a manqué deux penalties d'affilée, samedi, contre Manchester United, à l'occasion de la 12e journée de Premier League.

Sur sa première opportunité, Sarr a frappé son penalty mollement, voyant le ballon détourné au sol par David De Gea, sur sa gauche. Kiko Femenía était déjà dans la surface au moment où Sarr a frappé son penalty. Le but est invalidé et le penalty est à retirer !



L'international sénégalais retente sa chance et vise le milieu du but. Mais David de Gea, parti sur sa droite, laisse traîner la main gauche et détourne !



Sacré début de match du côté du gardien espagnol ! Le jeune sénégalais va devoir se relever après ce double-manqué. Joshua King à quant à réussi à ouvrir le score à la 28e minute de jeu, permettant à ses partenaires de mener devant Manchester United.



Sarr se refait



Après avoir manqué deux penalties, l'international sénégalais se refait ! Servi dans la surface par Kiko Femenía, Ismaïla Sarr place un tir croisé pied droit de toute beauté ! Légèrement dévié, le ballon trompe De Gea. Il double la mise, fort logiquement et Watford va à la pause avec cet avantage de 2 buts d'écart.