mercredi 20 avril 2022 • 5332 lectures • 0 commentaires

Société 1 heure Taille

iGFM - (Dakar) Wave vient de décrocher sa licence d’Établissement de Monnaie Électronique (Eme). La Fintech vient d’en faire l’annonce.

«À la date du 14 avril 2022, Wave Digital Finance, filiale du Groupe Wave Mobile Money (Wave), est devenue la première structure non-bancaire, non-opérateur de télécommunications et opérant dans plusieurs marchés de l’espace UEMOA, à se faire accorder la licence d’Établissement de Monnaie Électronique (EME) par la BCEAO», informe-t-elle dans un communiqué de presse.



Wave indique que cette licence lui permettra de proposer désormais ses services et produits financiers directement aux clients. Mais aussi, de diversifier sa proposition de valeur et d’offrir plus de services financiers tels que les paiements marchands, l’épargne, le crédit et les transferts d’argent internationaux en collaboration avec d’autres partenaires de l’écosystème financier de l’espace Uemoa.



Au Sénégal, Orange Money et Free Money ont déjà leur licence d'Eme. Mais, Wave reste le seul établissement qui a décroché une telle licence sans être une compagnie de Télécommunication.

PUBLICITÉ

VOIR AUSSI