iGFM (Dakar) Auteur d'un triplé, dimanche, contre Lorient en Ligue 1 française, Ibrahima Niane est l'attraction du week-end des Lions du Sénégal, qui évoluent sur plusieurs terrains européens.

Le duel entre Metz et le promu Lorient s'est conclu sur une solide victoire des Mosellans (3-1). Hamel avait pourtant mis les Merlus devant au score (0-1, 36e), mais très vite, Ibrahima Niane a égalisé sur penalty (1-1, 44e). L'attaquant sénégalais doublait la mise au retour des vestiaires d'une superbe action individuelle (59e), avant de s'offrir le triplé, de la tête cette fois (3-1, 64e). Il s'agit du premier triplé de la saison. Pourtant, Aliou Cissé l'a zappé de la liste des joueurs retenus pour les deux matchs amicaux de l'équipe du Sénégal, alors que c'est l'attaquant sénégalais le plus performant actuellement avec six buts en autant de rencontres.

Grâce à lui, Metz prend de l'air et monte à la quatorzième place, alors que Lorient enchaîne un nouveau résultat négatif, avec un point pris sur les quinze derniers en jeu.

Bingourou Kamara battu à domicile

De son côté, Lille voyageait en terres strasbourgeoises pour y affronter le Racing. En forme récemment, les Dogues ont ajouté un nouveau succès à leur bilan de la saison, repartant dans le nord avec cette victoire 3-0. Celik mettait les siens sur le bon chemin avec une superbe frappasse en lucarne de l'extérieur de la surface (0-1, 21e). En deuxième période, Renato Sanches faisait le break, en renard des surfaces (0-2, 54e). Parti dans le dos de la défense, Yilmaz pliait le match, concluant tant bien que mal devant le portier rival (0-3, 68e), Bingourou Kamara nouvellement appelé en sélection du Sénégal pour les prochains matches amicaux, contre le Maroc et la Mauritanie. Le LOSC prend, temporairement du moins, la tête de la Ligue 1.

Bordeaux et Sabaly s'imposent largement

Enfin, les Girondins de Bordeaux où évolue le latéral des Lions du Sénégal, Youssouf Sabaly, ont mis fin à cette petite série négative en s'emparant des trois points à la maison, face à Dijon (3-0). Les locaux ont fait le plus gros du boulot pendant la première demi-heure, grâce à des réalisations d'Oudin (12e), sur un coup franc direct à angle fermé, et de Kalu (29e), qui a repiqué depuis le côté gauche avant d'enchaîner. Basic s'est mêlé à la fête en toute fin de rencontre (3-0, 89e), et Bordeaux est désormais neuvième. Dijon est bon dernier, avec un seul petit point pris.

Boulaye Dia sonne la révolte

Boulaye Dia a répondu à Raphinha et Reims prend le point du match (2-2) nul à Rennes. Les Bretons restent cependant invaincus en championnat et (re)prennent la tête de la Ligue 1 à la différence de buts. Impressionnant sur le terrain comme en coulisses, le Stade Rennais réalise un début de saison de haut niveau. Il s’agit du troisième but du tout nouvel attaquant sénégalais, appelé par Aliou Cissé pour les deux prochains matches amicaux d'octobre contre le Maroc à Rabat (9) et la Mauritanie à Thiès (13).

Et de 4 pour Krépin Diatta

En Belgique, le Club Bruges a battu Anderlecht 3 buts à 0, dimanche, lors de la 8e journée de la Jupiler Pro League. Krépin Diatta (23e), Hans Vanaken (48e, sur penalty) et Ruud Vormer (90e+4) ont inscrit les buts des Brugeois, qui reviennent à un point du leader, Charleroi. Réduit à dix à la 72e minute après le rouge reçu par Sambi Lokonga, Anderlecht concède sa première défaite de la saison. L'international sénégalais fait bouger son compteur comme lors de la dernière journée, avec désormais 4 buts. Son club pointe en septième position.