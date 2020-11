samedi 7 novembre 2020 • 84 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Le week-end des Lions est pour le moment marqué par le carton de Crystal Palace de Cheikhou Kouyaté contre Leeds, le but victorieux d'Ismaïla Sarr avec Watford, le nul de Schalke de Salif Sané sur le terrain de Mayence...

La huitième journée de Premier League se poursuit ce samedi et Crystal Palace (14e) croisait le fer avec Leeds United (12e). L'objectif pour les deux équipes était simple, revenir dans la première partie de tableau. Et Crystal Palace entrait parfaitement dans le match avec un but de Scott Dann bien servi par Eberechi Eze (1-0, 12e). Si Leeds United égalisait via Patrick Bamford, sa réalisation était refusée (17e). Eberechi Eze en profitait pour donner plus d'épaisseur à l'avantage des Eagles (2-0, 22e). Leeds United n'abandonnait pas et réduisait le score grâce à Patrick Bamford suite à un bon mouvement collectif (2-1, 27e).

Peu avant la pause, cependant, Helder Costa déviait le ballon dans ses propres filets (3-1, 42e). Avec un peu plus de marge, Crystal Palace profitait d'une équipe de Leeds United moins tranchante et inscrivait un quatrième but grâce à Jordan Ayew (4-1, 70e) en fin de rencontre. Crystal Palace s'impose 4-1 et remonte à la sixième place. Leeds United enchaîne une deuxième lourde défaite après son match de lundi contre Leicester (4-1).

3e but de la saison pour Ismaïla Sarr

Ismaïla Sarr a inscrit le but victorieux (3-2) du match entre son équipe Watford et Coventry City, pour le compte de la 11e journée de Championship (D2 Angleterre). L'attaquant sénégalais a 3 buts en 8 matchs disputés.

Schalke de Salif Sané rentre avec un point

En attendant le choc entre le BvB et le Bayern Munich, le fauteuil de leader est à nouveau occupé par le RB Leipzig, qui a désormais un point d'avance sur ses deux rivaux. Le tombeur du PSG en Ligue des Champions cette semaine n'a pas tremblé lors de la réception de Fribourg. Il s'impose avec la manière 3-0 par des buts de Konaté, Sabitzer sur penalty et Angelino. Enfin, Schalke de Salif Sané est allé chercher un nul à Mayence 2-2. Stuttgart et l'Eintracht se sont quittés sur le même score, malgré les deux buts d'avance des locaux.

D'autres Lions jouent ce soir. En Angleterre , Edouard Mendy (Chelsea) accueille Sheffield United.

En France, Alfred Gomis (Rennes) se déplace à Paris pour défier le PSG de Gana Gueye.