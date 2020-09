dimanche 20 septembre 2020 • 386 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Fortunes diverses pour les Lions qui ont joué en premier, ce dimanche, sur plusieurs terrains européens.

Ibrahima Niane, l'attaquant sénégalais du FC Metz, a bien démarré sa saison en inscrivant un doublé, dimanche, contre Reims battu par 2 buts à 1, pour le compte de la 4e journée de Ligue 1. Ndiaga Yade, un autre Sénégalais a été décisif après une passe sur le deuxième but de Niane. Un but 100% sénégalais et 100% Génération Foot. Un message fort à quelques jours de la publication de la liste des Lions pour les deux prochains matchs amicaux d'octobre.

De son côté, Boulaye Dia a inscrit l'unique but de Reims sur penalty.

Au même moment, Alfred Gomis qui était dans les buts de Dijon, a été battu par Strasbourg (1-0).

Sada Thioub (Angers) a aussi perdu face à Montpellier (1-4). L'attaquant des Lions est entré en jeu en seconde période, mais il n'a pu empêcher la défaite de son équipe.

En Belgique, FC Bruges de Krépin Diatta et de Youssouph Badji ont laminé (6-0) Zulte Waregem, lors de la 6e journée de Jupiler Pro League.

En Championship (D 2 Angleterre), Bristol City de Famara Diédhiou est allé battre Stoke City (2-0). Le buteur des Lions n'est entré en jeu qu'à la 82e minute.

Mané, 3e joueur à inscrire un doublé à Stamford Bridge

Du côté de la Premier League, Sadio Mané (Liverpool) se déplaçait à Chelsea. L'international sénégalais a ouvert le score à la 50e minute de jeu avant de doubler la mise quatre minutes plus tard sur une erreur de Kepa Arrizabalaga. Il a aussi provoqué le rouge d'Andreas Christensen. Ce dernier est averti pour avoir ceinturé Sadio Mané à 30 mètres de ses buts en position de dernier défenseur. Finalement, il a reçu un carton rouge. En ouvrant son compteur en Premier League, le Lion donne la victoire (2-0) aux Reds et devient le 3e joueur à inscrire un doublé à Stamford Bridge après Steve McManaman et Philippe Coutinho. Mieux, Sadio Mané a atteint la barre des 65 buts avec Liverpool, égalant le record de Torres. Porté par un bon Sadio Mané, le champion d'Angleterre envoie un message fort à ses concurrents.

Naples et Koulibaly débutent par une victoire

C’est la reprise en Serie A. Le Napoli de Koulibaly se déplaçait à Parme pour lancer sa saison. Au coup d’envoi, les Partenopei avaient décidé de laisser la recrue Victor Osimhen sur le banc. Un mauvais choix puisque les Napolitains n’ont cadré aucune frappe durant une heure de jeu.

Et puis Osimhen est entré à la 61e minute. Un remplacement qui a tout changé. Le Napoli a alors déroulé et inscrit deux buts par l’intermédiaire de Dries Mertens et Lorenzo Insigne. En attendant la suite de la journée, les partenaires de Kalidou Koulibaly prennent provisoirement la tête du classement de Serie A. Annoncé sur le départ avec insistance, le défenseur sénégalais a joué avec Naples. Ce qui pourrait dire que son transfert risque de tomber à l'eau une nouvelle fois.

Demba Ba perd devant Mbaye Diagne

En Turquie, Basaksehir, l'équipe de Demba Ba, a été battue (0-2) à domicile par Galatasaray de Mbaye Diagne entré en jeu à la place de Radamel Falcao auteur du premier but de cette rencontre comptant pour la 2e journée.



Mamadou Salif GUEYE