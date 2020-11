samedi 7 novembre 2020 • 145 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Ce samedi, dans le cadre de la huitième journée de Premier League, Chelsea a confirmé sa bonne forme actuelle en s'imposant facilement (4-1) à domicile face à Sheffield United. Edouard Mendy a encaissé son premier but en championnat.

Après un début de saison en demi-teinte, Chelsea s'est peu à peu replacé depuis quelques semaines et semble trouver de bonnes dispositions en 4-3-3. Face à Sheffield United, les Blues pouvaient se placer sur le podium en cas de succès. Mais tout démarrait mal avec la réalisation précoce de David McGoldrick bien trouvé par le Norvégien Sander Berge (1-0, 9e).

Premier but encaissé par Édouard Mendy en Premier League

C'était le premier but encaissé avec Chelsea par le portier sénégalais Édouard Mendy. Chelsea réagissait cependant assez vite. Tammy Abraham profitait d'une belle remise en retrait de Mateo Kovacic sur la droite de la surface pour ajuster le gardien (1-1, 23e). Chelsea prenait même les devants quand Ben Chilwell surgissait au poteau gauche pour propulser un centre d'Hakim Ziyech au fond des filets (2-1, 34e).

En seconde période, Chelsea se donnait un peu plus d'air. Tout d'abord par l'intermédiaire de Thiago Silva, bien servi par Hakim Ziyech sur un coup franc excentré côté droit (3-1, 77e), puis par l'intermédiaire de Timo Werner, lancé dans la profondeur sur un ballon détourné par N'Golo Kanté (4-1, 80e). Avec cette large victoire 4-1, Chelsea se replace à la troisième position en Premier League à un point de Southampton et Liverpool, les leaders. De son côté, Sheffield United est plus que jamais lanterne rouge du championnat avec un seul point.