iGFM (Dakar) 24h après la belle prestation de Ismaïla Sarr, d'autres internationaux sénégalais ont brillé ce dimanche en Europe.

Manchester United avance lentement dans cette Premier League. Après le nul concédé face à Everton, les Red Devils ont de nouveau ramené un point ce dimanche, allant faire 1-1 sur la pelouse de West Bromwich. Une mauvaise opération car avec la victoire hier du voisin Manchester City, les pensionnaires d'Old Trafford ont maintenant 7 points de retard.

Diagne ouvre son compteur

Le titre s'éloigne. Il faut dire que l'après-midi avait bien mal commencé avec l'ouverture du score de Mbaye Diagne dès la 2e minute de jeu, pour son premier but en Premier League. Le facteur X Bruno Fernandes a égalisé juste avant la pause (44e). La VAR a ensuite annulé un penalty aux Red Devils, qui auraient pu s'incliner en fin de rencontre avec un Diagne plus réaliste face au but. A l'inverse, Maguire a lui placé sa tête sur le poteau dans les ultimes secondes. Suite à ce nul, les Baggies sont toujours 19es.

Toujours en Angleterre, rappelons que Ismaïla Sarr (Watford) a réalisé un doublé et de deux passes décisives face à Bristol City, ce samedi (6-0), en championship (D2 Angleterre).

Keita Baldé intraitable

Keita Baldé est en train de réaliser l'une de ses meilleurs saisons en Italie. Arrivé à la Sampdoria l'été dernier en provenance de l'As Monaco, l'international sénégalais a encore été décisif, ce dimanche, en championnat face à la Fiorentina. Baldé a inscrit le premier but de la rencontre avant que Quagliarella ne donne la victoire aux siens (2-1). Le Sénégalais est à cinq buts cette saison+1 passe décisive.

Mieux, la Sampdoria continue de s’éloigner de la zone rouge avec cette victoire en restant à la 10ème place.

En deuxième division espagnole, Amath Ndiaye Diédhiou (Mallorca) a marqué lors de la réception de l'Espanyol Barcelone. Mais son équipe leader au classement, a été surprise par son dauphin vainqueur 2 buts à 1.