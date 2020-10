samedi 31 octobre 2020 • 257 lectures • 0 commentaires

Sport 2 heures Taille

iGFM (Dakar) Chelsea s'est logiquement imposé (3-0) sur la pelouse de Burnley, samedi, lors de la 7e journée de Premier League. Edouard Mendy a enchaîné un cinquième clean sheat toutes compétitions confondues.

Après la défaite de Cheikhou Kouayé et le nul de Salif Sané, hier, d'autres Lions jouent ce week-end. En attendant les matchs de dimanche, ce samedi, Edouard Mendy, Sadio Mané, Krépin Diatta étaient attendus sur les différentes pelouses européennes.

À Turf Moor, Burnley (18e, 1 point) accueillait ce samedi après-midi Chelsea (11e, 9 unités) dans le cadre de la 7e journée de Premier League. Sans victoire cette saison en championnat, les locaux voulaient stopper cette mauvaise série tandis que les Blues souhaitaient renouer avec la victoire après deux nuls en Premier League.

Grâce à des réalisations de Ziyech (26e), Zouma (63e) et Werner (70e), les hommes de Frank Lampard se sont facilement imposés sur le score de 3-0.

Troisième clean sheet de suite en Premier League

Le gardien de but international Sénégalais n'a pas été mis en danger. Performant depuis son arrivée à Chelsea, Edouard Mendy a réussi à enchaîner un cinquième clean sheet toutes compétitions confondues, le troisième en Premier League. L'ancien Rennais est désormais à cinq matches soit plus de 450 minutes sur les pelouses sans encaisser de but. Un record.

Avec ce succès précieux, Chelsea grimpe provisoirement à la quatrième place au classement.

Gomis et Rennes dominent Brest

Mené au score par Brest et un but d'Honorat juste avant l'heure de jeu (57e), le Stade Rennais a su inverser la tendance grâce à ses défenseurs centraux.Da Silva a d'abord égalisé (66e), profitant d'une mauvaise appréciation de Larsonneur, puis Aguerd a donné un avantage définitif à son équipe (70e).

Cette victoire 2-1 est globalement méritée par les Rouge et Noir, même s'ils ne doivent pas être complètement satisfaits de leur prestation. Avec ces trois nouveaux points, ils recollent au PSG et au LOSC, alors que le SB29, plus mauvaise défense de Ligue 1 (20 buts), enchaîne avec une troisième défaite consécutive.

Trois matchs sans but pour Mané

Liverpool s'est imposé de justesse cet après-midi face à une valeureuse équipe de West Ham (2-1). Si Fornals a rapidement ouvert le score dans cette rencontre, Salah a permis aux siens de revenir au score peu avant la pause. Entré à vingt minutes du terme, Diogo Jota a offert la victoire aux Reds dans les dernières minutes et leur permet de prendre la tête de la Premier League. De son côté, Sadio Mané est encore resté muet pour son 200e apparition en Premier League. C'est la troisieme rencontre de suite toutes compétitions confondues (Deux en Premier League et un en Champions League) que l'attaquant sénégalais n'a pas marqué. Son compteur est bloqué 4 buts en championnat.

Krépin Diatta (Bruges) accueille le FC Malines ce soir.