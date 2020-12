samedi 19 décembre 2020 • 141 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Au terme d'une nouvelle prestation défensive aboutie, Metz a pris le meilleur sur Lens (2-0) samedi grâce notamment à Opa Nguette.

Après cinq rencontres de suite sans victoire, le FC Metz enchaîne un second succès dans la semaine. Victorieux à Montpellier ce mercredi, les Grenats ont confirmé à domicile face à Lens 2-0. Après un premier but de Nguette à la demi-heure de jeu (30e), c'est Boulaya qui a conclu d'une belle frappe dans le temps additionnel (90e+4).

Ce deuxième succès de suite permet aux Messins d'accéder à la 9e place du classement de Ligue 1. Après leur belle opération il y a trois jours à Monaco, les Sang et Or ont cette fois chuté. Ils occupent la 7e place et pourront regretter de s'être cassé les dents sur une défense imperméable.

En Turquie, Hatayspor s’est imposé par 1 but à 0 grâce à une réalisation de Mame Biram Diouf, sur la pelouse de Goztepe dans le cadre de la 13e journée de Super Lig.