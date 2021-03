« Weeruwaay », Leuz Diwane G proclame la gloire de la femme

lundi 29 mars 2021 • 118 lectures • 0 commentaires

Vidéo 2 heures Taille

iGFM – (Dakar) « Early in the Morning », « Mbourok Lem », ses hits de Leuz Diwane resteront à jamais parmi les meilleures chansons sénégalaises. Et, l’artiste est toujours dans ce paradigme en rendant hommage à la femme.

Dans « Weeruwaay », le chanteur glorifie la femme en mettant en exergue ce rapport mythique avec sa progéniture. Natif du village traditionnel de Mbao, l’engagement citoyen indéfectible de Leuz Diwane G a su imposer le respect de ses pairs.



Cet article a été ouvert 118 fois.

Publié par Mame Fama GUEYE editor