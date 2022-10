mardi 25 octobre 2022 • 391 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Une nouvelle panne de WhatsApp a touché des centaines de millions d’utilisateurs dans le monde ce mardi matin. La panne mondiale a rapidement fait le tour des réseaux sociaux dans plusieurs pays et sur plusieurs continents. Via AFP, RFI nous apprend que le groupe Meta a tenu à présenter ses excuses au monde entier.

La messagerie Whats App était de nouveau progressivement accessible mardi vers 9 heures TU (11 heures, heure de Paris) ont indiqué des utilisateurs en Asie et en Europe. Le groupe Meta a, de son côté, affirmé avoir résolu la panne mondiale ayant affecté WhatsApp et perturbé l'envoi et la réception de messages pour ses milliards d'utilisateurs. « Nous savons que les gens ont eu du mal à envoyer des messages sur WhatsApp aujourd'hui, a déclaré à l'AFP un porte-parole de Meta. Nous avons résolu le problème et nous nous excusons pour tout inconvénient ».



Le service de messagerie WhatsApp, propriété du groupe Meta (Facebook, Instagram) a été touché par une panne ce mardi 25 octobre. L’interruption de service a dépassé le cadre de la France, puisque le service est inaccessible en Asie ou aux États-Unis.



Le site DownDetector a recensé les plaintes d’utilisateurs qui ne peuvent plus se connecter au service de messagerie, et surtout envoyer de messages. La majorité des utilisateurs ne parvient plus à envoyer de messages via WhatsApp. Au mieux, il faut attendre de longues minutes avant de voir les messages être délivrés.



Le réseau social est rapidement devenu l’un des sujets les plus discutés sur les autres réseaux sociaux. Le hashtag #WhatsAppDown a fleuri sur les réseaux sociaux comme Twitter.





