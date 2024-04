mercredi 3 avril 2024 • 921 lectures • 0 commentaires

L’application de messagerie WhatsApp est victime d’une panne ce mercredi, ont signalé de très nombreux utilisateurs sur les réseaux sociaux et sur le site Down Detector, qui rend compte en temps réel de l’état des services de plusieurs réseaux sociaux et applications de messageries. Les utilisateurs signalent essentiellement des problèmes de connexion, mais aussi des difficultés à envoyer et recevoir des messages.