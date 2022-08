mercredi 10 août 2022 • 1954 lectures • 0 commentaires

Actualité 4 heures Taille

iGFM-(Dakar) L’application de messagerie vient d’augmenter la durée maximale au-delà de laquelle il est possible d’effacer un message d’une conversation. Vous avez maintenant un peu plus de deux jours.

Ça y est. WhatsApp vient officiellement d’allonger la durée durant laquelle vous pouvez supprimer des messages d’une conversation. La fonctionnalité, repérée au début du mois de juillet dans une version bêta de l’application, est désormais disponible pour tous les utilisateurs. L’application de messagerie instantanée vient d’officialiser la nouvelle par le biais d’un message publié sur son compte Twitter.

PUBLICITÉ

Ça y est. WhatsApp vient officiellement d’allonger la durée durant laquelle vous pouvez supprimer des messages d’une conversation. La fonctionnalité, repérée au début du mois de juillet dans une version bêta de l’application, est désormais disponible pour tous les utilisateurs. L’application de messagerie instantanée vient d’officialiser la nouvelle par le biais d’un message publié sur son compte Twitter.

PUBLICITÉ

Lancée en 2017, la fonction de suppression des messages a été revue et corrigée à plusieurs reprises, WhatsApp ayant augmenté plusieurs reprises le délai au-delà duquel il était possible d’effacer vos petits mots. À l’origine, l’application ne laissait que sept petites minutes pour effacer un message envoyé par erreur. Quelques mois plus tard, en 2018, WhatsApp lâchait un peu de lest et allongeait cette durée à 1 heure, 8 minutes et 16 secondes. Avec le déploiement de cette nouvelle mise à jour, WhatsApp vous laisse désormais 2 jours et 12 heures pour retirer un message dans une conversation individuelle ou une discussion de groupe.

Au cours des derniers mois, WhatsApp a multiplié les tests et mises à jour inaugurant de nouvelles fonctionnalités. En mai dernier, la messagerie instantanée lançait par exemple les réactions sous forme d’émojis et améliorait le partage de fichier en faisant passer la taille limite de 100 Mo à 2 Go.

Plus récemment, elle testait une fonctionnalité (pas encore déployée) permettant d’éditer les messages envoyés a posteriori ainsi qu’une option permettant de cacher votre statut en ligne à tout le monde ou pour certaines personnes uniquement.

SOURCE: NEOWIN