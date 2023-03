samedi 18 mars 2023 • 47 lectures • 0 commentaires

iGFM – (Dakar) "Une soirée d’exception avec des chanteurs et musiciens du monde, se tenant à Maurice pour la première fois. Le chanteur compositeur-interprète sénégalais Woz Kaly a été retenu parmi les stars qui prendront part à ce grand rendez-vous musical qui met en vedette les plus grandes sommités de la musique populaire.

L'événement aura lieu du 23 au 25 mars. Pour cette année, le comité d'organisation présente quatre stars exceptionnelles parmi lesquelles figure la star sénégalaise Woz Kaly. WORLD VOICES SHOW est un spectacle unique regroupant sur scène sept artistes d’exception, dont quatre chanteurs venant d’horizons différents.

Au micro de Seneweb, Woz Kaly dit sa joie et sa satisfaction de représenter son pays à ce grand événement. Car pour lui, le chant est une inspiration naturelle, en tout lieu, à tout instant. Souvent comparé à Youssou Ndour, Woz Kaly est la star sénégalaise du World Voices Show 2023. Durant la première partie, chaque chanteur proposera son univers soutenu et accompagné par les autres artistes. En deuxième partie, un mélange atypique et explosif de reprises internationales emblématiques.