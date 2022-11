jeudi 3 novembre 2022 • 837 lectures • 0 commentaires

Senelec vient d’annoncer que son service Oyofal est, à présent, opérationnel. Mais, beaucoup d’internautes signalent que le service reste encore inaccessible.

Ces derniers jours, les Clients Woyofal, qui étaient habitués à passer par les plateformes de recharge numériques pour s’approvisionner en électricité, ont souffert. Senelec vient de faire un communiqué de presse pour dire que le problème a été réglé.



«Senelec informe son aimable clientèle que sa plateforme de vente de crédit Woyofal est de nouveau fonctionnelle pour les clients Orange money et Wave. L'achat de crédit Woyofal peut se faire via les partenaires suivants : Les Boutiques Woyofal, WAVE, Orange Money, Atps, Free Money, Expresso (e-money), Bdk (Kash Kash), Wizall, Hexpay, Kpay, WafaA Cash et le Réseau Diotali», indique-t-elle dans un communiqué de presse tout en présentant ses excuses à ses clients et partenaires.



Mais, problème, ce qui semble être réglé pour Senelec ne semble pas l’être pour les clients. En effet, pour Orange Money par exemple, le problème persiste toujours.



«Une erreur est survenue, veuillez réessayer», c’est le message d’erreur qui s’affiche sur l’application Orange et Moi. Et les internautes aussi ont été nombreux à signaler que le service reste toujours inaccessible pour beaucoup d’entre eux.