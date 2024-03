samedi 9 mars 2024 • 180 lectures • 0 commentaires

People 2 heures Taille

iGFM - (Dakar) Le nouveau clip de l’artiste chanteur, compositeur, Woz Kaly intitulé « Li ma Yeuk » : « ce que je ressens », en wolof, est disponible sur les plateformes depuis le 03 Mars 2024. Ce clip réalisé par Mao Sidibé sort en prélude à l’album, « Yaye boy » : (Maman) dédié à la mère de Woz Kaly. Ce produit de l’artiste sénégalais est enregistré entre l’Ile Maurice, l’Inde et l’Alaska.

La conception de l’album a pris plus de cinq ans et est réalisé par le compositeur et arrangeur français d’origine mauricienne, Clive Govinden.

PUBLICITÉ

« Un album, c’est un livre, il faut prendre le temps pour pouvoir raconter une histoire. Il faut qu’il y ait une histoire. Ce n’est pas des chansons seulement, je ne me précipite pas », a conceptualisé l’artiste, pour justifier la longue durée de préparation de cet opus.

PUBLICITÉ