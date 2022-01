« Wurus », « Ngalam », « Sweet Game », les 3 morceaux qui font le buzz sur la toile

jeudi 27 janvier 2022 • 440 lectures • 0 commentaires

People

iGFM – (Dakar) Viviane, Sidy Diop et Wally Seck sont actuellement dans le playlist des Sénégalais. Les trois (3) artistes ont sorti des hits très prisés par leurs fans. Sur Tik Tok, il est difficile de regarder une vidéo sans voir des challenges de ces morceaux « Wurus », « Ngalam » et « Sweet Game ». Et, toutes ces chansons n’ont pas encore de clips, mais ils ont atteint des millions de vues sur Youtube.



Publié par Mame Fama GUEYE editor