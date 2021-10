vendredi 8 octobre 2021 • 134 lectures • 0 commentaires

Actualité 30 mins Taille

Le mouvement Y en a marre s’érige en bouclier contre ‘’la liquidation’’ du groupe Dmédia.

Pour eux : « Le groupe Dmedia doit continuer de rayonner dans le paysage médiatique du Sénégal. Le tuer, c'est amputer notre pays d'un groupe de presse ayant apporté une contribution certaine dans l'approfondissement de notre démocratie. L'anéantir, c'est plonger dans la précarité et l'incertitude des centaines de mères et pères de famille...

C'est pourquoi il est impératif d'aménager de façon intelligente un mécanisme pour que le groupe de presse puisse satisfaire les exigences en matière de fiscalité, sans sombrer dans l'extrême d'une faillite.

Il reste à prouver que les autres grands groupes de presse sont soumis à la même rigueur que Dmedia.

Payer les impôts, OUI ! Mais plan de liquidation ciblé, NON!"