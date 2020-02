Yakham Mbaye traîne Sa Ndiogou au tribunal

iGFM – (Dakar) – Une sommation interpellative a été servie à l’animateur- comédien Sa Ndiogou ainsi que sa co présentatrice Souka Mbaye. Selon Yakham Mbaye, l’auteur de la plainte, au cours du mois de janvier, les deux animateurs lors d’une émission imitative dénommée « Nepad musical », l’ont diffamé et injurié. Son image a été raillée et dépeinte sous les traits d’un fumeur de chanvre indien, qui milite pour la légalisation du chanvre indien. Ce, pour aborder le sujet de l’égalisation du Yamba soulevé par Seydi Gassama.

