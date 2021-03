lundi 29 mars 2021 • 583 lectures • 0 commentaires

iGFM – (Dakar) Actrice dans la série «Mœurs», Yandé est une très belle femme malgré le rôle de voyante qu'elle incarne et qui ne charrie que peur. Pleine de talent, elle ne passe pas inaperçue. En effet, Mœurs, «la brigade des femmes», captive les Sénégalais grâce à son originalité. Réalisée par Evenprod, cette production a conquis les téléspectateurs dès le premier épisode.

Dans cet entretien, Yandé revient sur son rôle dans les séries «Mœurs» et «Idoles», ses études de cinéma, ses piges dans la publicité et le mannequinat, l’aide de son mari ingénieur de son dans sa carrière, sa participé dans divers clips (Youssour Ndour, Mao Sidibé et Dip) ainsi que les documentaires et autres longs et courts métrages dans lesquels elle a pris part.

Regardez…