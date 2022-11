mardi 22 novembre 2022 • 340 lectures • 0 commentaires

Les conducteurs de taxi urbain dans la rue mardi prochain afin de protester l'arrivée du transport en ligne au Sénégal.

Les taximan organisent une marche mardi prochain afin de fustiger l'arrivée des plateformes de transport en ligne dans le milieu. Selon eux, ces applications plombent leur activité et exigent une rencontre avec leur ministère de tutelle.



Leur secrétaire général Malick Diop face à la presse : «nous avons programmé cette rencontre pour dénoncer les difficultés que rencontre le secteur du transport particulièrement les taximans à Dakar. Il y a beaucoup de clandos en ligne qui exercent dans notre milieu dans l'irrégularité. On peut citer des applications comme Yango, Yassir, ‘’kaay deme’’ et Heetch. Les applications qui sont là et le gouvernement fait la sourde oreille et ne prenne pas les mesures nécessaire pour arrêter cela »



Pour le porte-parole du jour, le gouvernement doit prendre des mesures nécessaires pour stopper l'émergence des clandos en ligne.