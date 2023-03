Yankhoba Diatara : "Le Sénégal peut prétendre au Grand Chelem"

lundi 13 mars 2023

iGFM (Dakar) Le ministre des Sports, Yankhoba Diatara, a déclaré, lundi, à Dakar, que "le Sénégal peut prétendre au Grand Chelem" après avoir remporté les CAN de beach soccer, de football (séniors et juniors) et le CHAN.

