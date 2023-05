mercredi 3 mai 2023 • 271 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) L’ex-ministre des Sports, Yankhoba Diatara, va passer le témoin au Premier ministre, Amadou Ba, lors d’une cérémonie prévue à 18 h 30 à la Primature, annonce un communiqué du ministère en charge du sport.

Amadou Ba cumule les fonctions de ministre des Sports avec celles de chef du gouvernement depuis la démission de M. Diatara, la semaine dernière.



Il exerce en même temps les fonctions de ministre de l’Elevage et des Productions animales, après que Aly Saleh Diop a rendu le tablier.



Un réaménagement ministériel est survenu lorsque Idrissa Seck et Macky Sall ont mis fin à leur alliance politique.



M. Seck a démissionné de la présidence du Conseil économique, social et environnemental.



Yankhoba Diatara et Aly Saleh Diop, deux militants de premier plan de son parti politique, ont fait de même en quittant le gouvernement.